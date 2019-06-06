أوضح المركز الأوروبي لرصد المخدرات ومكافحة الإدمان، الخميس، أن وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت المظلمة تساعد العصابات الصغيرة والأفراد على بيع المخدرات دون اكتشافهم.

فقد حددت السلطات الأوروبية "مراكز اتصالات خاصة بالكوكايين" تستخدم شركات شحن وخدمة توصيل الطلبات.

وأكد المركز الموجود في العاصمة البرتغالية، أن السلطات في أوروبا ستكافح تصاعد تداول المخدرات بعد أن سجلت كميات الكوكايين المضبوطة أرقاماً قياسية.

يذكر أن السلطات صادرت أكثر من 140 طنًا مترياً من الكوكايين في عام 2017، وهو ما يعادل تقريباً ضعف الكمية المضبوطة في العام2016.

وعلى الرغم من اتساع نطاق استهلاك الكوكايين، يظل القنب أكثر المخدرات غير المشروعة استخداماً في أوروبا.