تباحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الزعيمين بمناسبة عيد الفطر، حيث تبادلا التهاني، حسب ما أوردته وكالة الأناضول دون مزيد من التفاصيل.

وشكر العاهل السعودي الرئيس أردوغان، خلال المكالمة الهاتفية، لجهوده المبذولة خلال فترة ترأس تركيا لمنظمة التعاون الإسلامي.

وكانت لتركيا الرئاسة الدورية منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 2016، قبل أن تسلمها إلى السعودية، الأسبوع الماضي، خلال انعقاد قمة التعاون الإسلامي في دورتها الـ14 في مكّة.