سياسة
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الشرطة السودانية: لا صحّة لمحاولة تهريب البشير من السجن
نفت الشرطة السودانية، الخميس، أنباء عن محاولة تهريب الرئيس المخلوع عمر البشير من السجن، وقالت إن "الشرطة لم ترصد أية محاولات لتهريب البشير، وتأكد أن هذا الخبر عارٍ من الصحة تماماً".
الشرطة السودانية: لا صحّة لمحاولة تهريب البشير من السجن
الشرطة السودانية: القوات المكلفة بحراسة وتأمين السجن تؤدي واجبها بكفاءة واحترافية ويقظة / Reuters
6 يونيو 2019

قالت الشرطة السودانية، الخميس، إن ما تردّد بشأن محاولة تهريب الرئيس المخلوع عمر البشير من السجن "عارٍ من الصحة".

وردّ بيان للشرطة، الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية، على ما تداولته وسائل إعلام بشأن إفشال محاولة تهريب البشير ورموز النظام السابق من سجن كوبر، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأوضح البيان أن "الشرطة لم ترصد أية محاولات لتهريب البشير، وتأكد أن هذا الخبر عارٍ من الصحة تماماً"، وتابع "القوات المكلفة بحراسة وتأمين السجن تؤدي واجبها بكفاءة واحترافية ويقظة".

ونقلت وسائل إعلام عربية عن مصادر مطلعة لم تسمها، الأربعاء، أنباء عن إحباط القوى الأمنية في السودان محاولة لتحرير عمر البشير، ورموز نظامه من سجن كوبر بالخرطوم.

وقالت المصادر ذاتها إن أكثر من 100 من كتائب النظام السوداني السابق، هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزل الجيش واعتقل البشير على خلفية احتجاجات شعبية ضد حكمه، وأعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، آنذاك، اقتلاع نظام عمر البشير والتحفظ على رأسه في مكان آمن وتعطيل الدستور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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