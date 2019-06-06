أكدت تايوان أنها طلبت شراء أكثر من 100 دبابة أمريكية، إلى جانب أنظمة دفاع جوي وصواريخ مضادة للدبابات، في عملية بيع كبيرة محتملة قد تؤدي إلى تفاقم الاحتكاكات بين واشنطن وبكين.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنها قدمت خطاباً لطلب 108 دبابة متطورة من طراز "إم 1 إيه 2 أبرامز"، و1240 صاروخاً مضاداً للدروع من طراز "تي أو دابليو"، و409 صواريخ مضادة للدبابات من طراز "جافيل"، و250 صاروخاً مضاداً للطائرات محمولاً على الكتف من طراز "ستينغر".

وأضافت الوزارة، الخميس، أن الطلب يسير "كما هو معتاد".

وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة الدفاعية إلى تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.

وشراء الدبابات "أبرامز" سيكون دليلاً على تطور كبير مقارنة بالدبابات القديمة التي يستخدمها الجيش التايواني الآن.