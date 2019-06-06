أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، قتل قوات الأمن السودانية عشرات المدنيين، داعية إلى إحلال إدارة مدنية في البلاد.

وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في بيان، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدين العنف الممارس ضد المدنيين في السودان، وتتقدم بالتعازي لذوي الضحايا.

وشددت أورتاغوس على وجوب إحلال إدارة مدنية في السودان، ودعت المجلس العسكري الانتقالي إلى تجنب العنف.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، وقامت بفضه بالقوة، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان، الأربعاء، مقتل أكثر من 108 شخص، في أحداث الفض وما تلاها من أحداث في مناطق أخرى.

وأدانت دول الترويكا المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، في بيان، نشرته الخارجية الأمريكية، الأربعاء، فض الاعتصام في الخرطوم، وقالت إن المجلس العسكري الانتقالي "ألقى بالسلام والعملية الانتقالية إلى التهلكة".