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ارتفاع حصيلة قتلى فض الاعتصام في السودان إلى 108 قتيلاً، وهجوم إرهابي يستهدف كميناً في سيناء ويسقط 8 أفراد من عناصر الأمن.

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ارتفاع حصيلة قتلى السودان إلى 101 قتيلاً ومطالبات بإجراء تحقيق دولي عاجل

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة قتلى فض الاعتصام في السودان إلى 108 قتيلاً منذ يوم الإثنين الماضي، وأحصت اللجنة نحو 61 من القتلى في المستشفيات، فيما عُثر على أكثر من 40 آخرين في مياه النيل، بالإضافة إلى وقوع أكثر من 326 جريحاً. [TRT عربي]

طالبت ثلاث منظمات حقوقية هي (الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان) و(المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام) و(المرصد السوداني لحقوق الإنسان) في بيان مشترك، أعضاء المجلس الانتقالي الحاكم "بوضع حد فوراً للهجمات العنيفة" ضد المتظاهرين، كما دعا البيان إلى إجراء تحقيق عاجل بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حول ملابسات القمع وضرورة "إخضاع المسؤولين للمحاسبة". [وكالة الصحافة الفرنسية]

هجوم إرهابي يستهدف كميناً في سيناء صباح العيد، وسقوط 8 قتلى من أفراد الأمن

أعلنت السلطات المصرية مقتل 8 من أفراد الأمن بالإضافة إلى 5 مسلحين، إثر هجوم إرهابي على نقطة تفتيش أمنية في محافظة شمال سيناء، وأشار بيان للتلفزيون المصري إلى أن قوات الشرطة تلاحق العناصر الهاربة بعد تنفيذ الهجوم [TRT عربي].

وفي وقتٍ لاحق، أعلن تنظيم "ولاية سيناء" المسحل التابع لتنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم عبر وكالتها الدعائية، إذ أوضح أن الهجوم أدى إلى مقتل 10 من أفراد الشرطة في نقطتي تفتيش [رويترز].