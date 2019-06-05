عثرت سلطات البوسنة والهرسك على مقبرة جماعية جديدة يُعتقد أنها تضم رفات ضحايا مدنيين قُتلوا خلال الحرب التي شهدتها البلاد بين 1992 و1995.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة في البوسنة الأربعاء، أن أعمال الحفر المستمرة في جبل إيغمان القريب من العاصمة سراييفو، قادت إلى العثور على المقبرة، التي يُعتقد أنها تضم رفات مفقودين مدنيين من قضاء "هادزيتشي"، التابع لسراييفو.

وأضاف البيان أن أعمال الحفر أُجريت بناءً على أقوال شهود، وأن مسؤولي النيابة العامة والأمن ومسؤولي المعهد المعني بالبحث عن المفقودين تفقدوا موقع المقبرة.

وأشار إلى أن أعمال إخراج رفات الضحايا ستجري بعناية كبيرة لوقوع المقبرة بالقرب من حقل ألغام، وسيُرسَل الرفات إلى مؤسسة التشريح الطبي بغية التعرف على الضحايا.

وحسب بيانات معهد المفقودين في البوسنة والهرسك، عثرت السلطات على أكثر من 550 مقبرة جماعية في البلاد منذ انتهاء الحرب التي شهدتها البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي.