التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حيث ناقشا الأوضاع في ليبيا وغرب إفريقيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن "الرئيس ترمب والمستشارة ميركل عقدا اجتماعاً لمدة عشر دقائق"، وأضافت "واتفقا على إجراء مزيد من المباحثات خلال قمة العشرين"، التي تُعقد في اليابان في وقت لاحق من الشهر الجاري.

كذلك انضم إلى ترمب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفيني.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي والمستشارة الألمانية إلى مدينة بورتسماوث في إنجلترا بعد حضور مراسم الاحتفال بالذكرى الـ75 ليوم الإنزال.

وبدأت صباح الأربعاء مراسم إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لإنزال نورماندي البحري في بورتسماوث البريطانية في احتفال دولي حضرته ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وعدد من رؤساء الدول والحكومات، بينهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيسان الأمريكي دونالد ترمب والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.