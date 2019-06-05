سياسة
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الأمن السوداني يعتقل نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان
أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان عن اعتقال نائب الأمين العام للحركة ياسر عرمان، من قبل قوات الأمن في منزله بالخرطوم دون إبداء أي تفاصيل عن الأسباب. وقالت وسائل إعلام إن عرمان كان يقيم في الخارج وحكم عليه بالإعدام غيابياً وعاد الشهر الماضي.
الأمن السوداني يعتقل نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان
اعتقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان  / AP
5 يونيو 2019

قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان، الأربعاء، إن قوات الأمن ألقت القبض على نائب الأمين العام للحركة ياسر عرمان.

وأشار متحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى أن قوات الأمن قبضت على عرمان في منزله بالخرطوم دون إبداء أي تفاصيل عن الأسباب، دون الحصول على أي تعليق من قوات الأمن.

وقالت وسائل إعلام إن عرمان كان يقيم في الخارج وحكم عليه بالإعدام غيابياً لكنه عاد للبلاد الشهر الماضي وانضم إلى جماعات المعارضة التي تلتقي القادة العسكريين في إطار التفاوض على معالم الفترة الانتقالية.

وتعثرت المحادثات قبل أن تنهار عقب مداهمة قوات الأمن لمقر اعتصام في وسط الخرطوم يوم الإثنين.

وصدر حكم غيابي بالإعدام على عرمان لدوره في تمرد ضد حكومة البشير بدأ في ولاية النيل الأزرق عام 2011.

وتشمل الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمركزة في الشمال، الكثير من المقاتلين الذين اتخذوا جانب متمردي جنوب السودان في حرب أهلية استمرت على مدى عقود وانتهت بإبرام اتفاق سلام في 2005.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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