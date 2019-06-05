سياسة
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غوتيريش يحذّر من نفاد أموال الأمم المتحدة بحلول أغسطس/آب المقبل
قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه رغم الجهود العديدة لاحتواء النفقات خلال هذا العام، فقد ينفد ما لدى المنظمة من أموال في أغسطس/آب المقبل مطالباً الدول الأعضاء بالتزام تقديم حصتها المالية.
غوتيريش يحذّر من نفاد أموال الأمم المتحدة بحلول أغسطس/آب المقبل
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر من إمكانية نفاد أموال الأمم المتحدة في شهر أغسطس/آب / AA
5 يونيو 2019

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، الدول الأعضاء إلى التزام تقديم حصتها المالية، محذراً من أن أموال المنظمة قد تنفد بحلول أغسطس/آب المقبل.

وقال غوتيريش في كلمة خلال اجتماع عقد بمقر المنظمة، بهدف حشد الدعم المالي لها "رغم الجهود العديدة لاحتواء النفقات خلال هذا العام، فقد ينفد ما لدينا من أموال في أغسطس/آب، وسنضطر إلى الاقتراض".

وأشار إلى أن أحد أسباب تدهور الحالة المالية للمنظمة الدولية خلال السنوات القليلة الماضية، هو زيادة حجم المتأخرات المالية المستحقة على الدول الأعضاء فيما يتعلق بالميزانيات العادية وميزانيات حفظ السلام.

وأضاف غوتيريش أن "الحل لا يكمن فقط في ضمان أن تقوم كل الدول الأعضاء بسداد مستحقاتها بالكامل وفي الوقت المحدد لذلك، بل يتعلق أيضاً بضرورة وضع آليات معينة لمعالجة تلك المسألة".

وكان غوتيريش، وفي خطوة غير مسبوقة قد نشر العام الماضي قائمة بأسماء الدول التي لم تدفع حصصها المالية للمنظمة الدولية.

وضمت القائمة بلداناً عربية على رأسها مصر وسوريا وليبيا والصومال واليمن والأردن والسعودية ولبنان والسودان وسلطنة عمان وجزر القمر، كما ضمت بلدانا إفريقية وآسيوية، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وأشار حينها إلى أن المبلغ غير المسدد لميزانية الأمم المتحدة لعام 2018 هو 809 ملايين و990 ألفاً و83 دولاراً و53 سنتاً أمريكياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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