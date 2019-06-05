دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، العواصم الغربية إلى التوقف عن إمداد التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بالأسلحة.

وقال ظريف في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن "الشعوب والهيئات التشريعية الغربية تطالب بإنهاء الكارثة الإنسانية المتمثلة في الحرب السعودية الإماراتية على اليمن"، مشدداً على ضرورة "أن تتوقف هذه الدائرة الشريرة".

وأضاف "لكن حكوماتهم توفر المزيد من الأسلحة التي تستخدم في ارتكاب جرائم حرب"، مشيراً إلى أنه "مراراً وتكراراً تم رفض عروض بلاده الخاصة بإيجاد مخرج سياسي".

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.