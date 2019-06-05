سياسة
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مقتل 8 من الشرطة المصرية جراء هجوم في سيناء
قالت السلطات المصرية، الأربعاء، إن 8 من الشرطة قتلوا بينهم ضابط، بالإضافة إلى 5 مسلحين، إثر هجوم على حاجز أمني في سيناء شمال شرقي مصر. وأشار بيان للتلفزيون المصري إلى أن عناصر متورطة في الحادث هربت، وأن قوات الشرطة "تقوم بتتبع خطوط سير الهروب".
مقتل 8 من الشرطة المصرية جراء هجوم في سيناء
هجوم العريش أسفر عن مقتل ضابط وأمين شرطة و6 جنود مصريين / AA
5 يونيو 2019

أعلنت القاهرة، الأربعاء، مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى 5 مسلحين، إثر هجوم على حاجز أمني في سيناء شمال شرقي مصر.

وقال التليفزيون المصري الرسمي في بيان "استهدف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم كميناً (حاجزاً أمنياً) جنوب مدينة العريش وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران".

وأضاف البيان "أسفر (الهجوم) عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 جنود".

وأشار إلى أن عناصر متورطة في الحادث هربت، وأن قوات الشرطة "تقوم بتتبع خطوط سير الهروب"، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الأربعاء، تحدثت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن هجوم استهدف حاجزاً أمنياً بالعريش وسط تبادل لإطلاق النار.

وخفتت وتيرة العمليات التي تستهدف الجيش والشرطة في سيناء، لا سيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/شباط 2018، بمختلف أنحاء البلاد لا سيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي أواخر 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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