سياسة
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المجلس العسكري السوداني يعلن استعداده للتفاوض و"فتح صفحة جديدة"
أبدى رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، استعداد المجلس للتفاوض وفتح صفحة جديدة، معرباً عن أسفه لسقوط ضحايا خلال الأيام الماضية. ودعا البرهان "لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة نعبر من خلالها للمستقبل".
المجلس العسكري السوداني يعلن استعداده للتفاوض و"فتح صفحة جديدة"
تجمع المهنيين السودانيين جدد التمسك بالعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي المفتوح  / Reuters
5 يونيو 2019

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، استعداد المجلس للتفاوض وفتح صفحة جديدة، معرباً عن أسفه لسقوط ضحايا خلال الأيام الماضية.

وأوضح البرهان، في خطاب بثه التلفزيون السوداني، أن التغيير الذي يمر به السودان "يأتي في ظل ظروف صعبة"، مؤكداً أن تلك المرحلة "تحتاج للحكمة حتى نعبر بأمان، ونمنع البلاد من الانزلاق في الفوضى والإضرار بمصالح المواطن".

وأكد أن "أي طرف يجب أن يتنازل من أجل مصلحة الوطن، لا لأي أجندة أخرى". وأشار إلى أن الأيام الماضية "شهدت أحداثاً مؤسفة، التعامل مع المهددات والتعقيدات الأمنية، نجم عنه ضحايا".

وتابع "نتأسف على ما حدث، ونترحم على أرواح الشهداء ونتمنى للجرحى عاجل الشفاء"، مشيراً إلى وجود تحقيقات من النيابة بشان ما حدث.

وقال إن "التاريخ يشير إلى أن مخاض التغيير عسير وصعب، وولوج المستقبل وتحقيق النهضة يتطلب عدم الوقوف في أخطاء وأحزان الماضي حتي نفتح صفحة جديدة طالما نحن نؤسس لرؤية جديدة تمنع تكرار أخطاء الماضي".

ودعا "لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة نعبر من خلالها للمستقبل"، مشيراً إلى تجارب عديدة منها إفريقية استطاعت تخطي أخطاء الماضي.

وتابع "نحن في المجلس العسكري نفتح إيدينا لتفاوض لا قيد فيه إلا لمصلحة الوطن نكمل من خلاله التأسيس للسلطة الشرعية التي تعبّر عن تطلعات ثورة السودانيين بكل تنوعهم".

في المقابل، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز التجمعات المعارضة، رفض قرارات المجلس العسكري الأخيرة، التي تفضي إلى انتخابات عامة في غضون 9 أشهر.

وجدد التجمع في بيان، "التمسك بالعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي المفتوح منعاً للفوضى".

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم في ساعة مبكرة الإثنين، وقامت بفضه بالقوة، حسب قوى المعارضة التي أعلنت مقتل نحو 60 شخصاً.

فيما نفى المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة، قائلاً إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ "البؤرة الإجرامية الخطرة"، وسط تحقيقات رسمية بدأت من جانب النيابة السودانية في تلك الأحداث.

وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 6 أبريل/نيسان الماضي، للمطالبة بعزل عمر البشير، ثم استكمل للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة الإثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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