أدى أكثر من 120 ألفاً، الأربعاء، صلاة عيد الفطر في رحاب المسجد الأقصى، رغم التضييقات والمعوقات الإسرائيلية.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن "ما يقارب 120 ألف مصل أدوا صلاة عيد الفطر في رحاب المسجد الأقصى المبارك".

وتوافد المصلون من أنحاء مدينة القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني منذ ساعات الفجر وهم يرددون تكبيرات العيد إلى المسجد.

وامتلأت باحات المسجد بالمصلين، ونفذ بعضهم فعاليات ترفيهية للأطفال.

وحث الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، في خطبة العيد، الفلسطينيين على مواصلة شد الرحال إلى المسجد الأقصى بعد انتهاء شهر رمضان.

وانتشر العشرات من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس مع تواصل فرض القيود على وصول المصلين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى المسجد.‎

وتوافد مئات الآف الفلسطينيين على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان رغم القيود الإسرائيلية التي حالت دون تمكن الفلسطينيين الذكور دون سن أربعين عاماً وجميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.