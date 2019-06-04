سياسة
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الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة
قالت وزارة الخارجية الصينية، إن مواطنيها قد يتعرضون للتوقيف والتحقيق والمعاملة السيئة من قبل السلطات الأمريكية في حال سفرهم إلى الولايات المتحدة، مطالبة المقيمين والمؤسسات الصينية هناك توخي الحذر والرد بالشكل المناسب في حال تعرضهم لمواقف محتملة.
الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة
الخارجية الصينية تحذر رعاياها من السفر إلى الولايات المتحدة  / AP
4 يونيو 2019

حذرت الصين، الثلاثاء، مواطنيها من أنهم قد يتعرضون لمعاملة سيئة في حال سفرهم إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن مواطنيها قد يتعرضون للتوقيف والتحقيق والمعاملة السيئة من قبل قوات الأمن الأمريكية في حال سفرهم إلى الولايات المتحدة.

وطلب البيان من الصينيين المقيمين في الولايات المتحدة والمؤسسات الصينية هناك توخي الحذر بخصوص القضايا الأمنية، والرد بالشكل المناسب في حال تعرضهم لمواقف محتملة.

وأشار البيان إلى أن التحذير سيبقى سارياً حتى نهاية العام، وأرسلت الصين هذا التحذير إلى سفارتها في واشنطن وقنصلياتها في الولايات المتحدة.

والإثنين، حذرت وزارة الثقافة الصينية مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة بدعوى حدوث هجمات مسلحة وأعمال نهب وسرقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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