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خلاصات من TRT عربي: 5 يونيو/حزيران 2019
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خلاصات من TRT عربي: 5 يونيو/حزيران 2019
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد عدم التراجع عن صفقة S-400 / AA
5 يونيو 2019

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد عدم التراجع عن صفقة S-400، والمجلس العسكري في السودان يقرر موعد الانتخابات.

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أردوغان: لا تراجع عن صفقة S-400

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لن يتراجع عن صفقة شراء منظومة S-400 الدفاعية الروسية، قائلاً في الوقت نفسه إن بلاده مستعدة لاتخاذ الخطوات المناسبة بخصوص شراء منظومة باتريوت الدفاعية الأمريكية، في حال توصلت إلى عرض جيد. [TRT/عربي]

في ذات السياق، قال متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن تركيا غير مضطرة لإطلاع بلاده على مباحثاتها إنشاء مجموعة بينها وبين الولايات المتحدة بخصوص منظومة S-400 الدفاعية، وأضاف أن "أنقرة ليست مضطرة لتزويدنا بالمعلومات، لأن هذا الشأن لا يعنينا، ومهمتنا مع الشركاء الأتراك، تنفيذ اتفاقية تسليم منظومة S-400". [الأناضول]

المجلس العسكري في السودان يقرر الانتخابات

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، تشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون تسعة أشهر، وإيقاف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وإلغاء الاتفاق المبرم معها. [TRT/عربي]

من جانبها رفضت المعارضة، الثلاثاء، خطة المجلس العسكري بإجراء انتخابات خلال تسعة أشهر، بعد أن ألغى المجلس كل الاتفاقات السابقة مع قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة. وقال القيادي في الحرية والتغيير مدني عباس مدني، إن حملة العصيان المدني ستستمر للإطاحة بالمجلس العسكري، وأضاف "ما حدث من قتل المتظاهرين وجرح وإهانة، كان مسألة ممنهجة ومخططة لفرض القمع على الشعب السوداني". [TRT/عربي]

كما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، في وقت مبكّر الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ اقتحمت قوات الأمن ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم يوم الإثنين ارتفع إلى 60 قتيلاً. [TRT/عربي]

مصدر:TRT عربي
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