حققت منطقة إيجه غربي تركيا، رقماً قياسياً في التصدير على المستوى الشهري، خلال مايو/أيار الماضي.

وأوضح اتحاد مصدّري منطقة إيجه، في بيان، أن قيمة صادرات المنطقة خلال مايو/أيار الماضي، بلغت مليار و306 ملايين دولار.

وأضاف البيان أن قيمة صادرات المنطقة خلال الشهر المذكور، ارتفعت بنسبة 15 بالمئة، مقارنة مع مايو/أيار 2018، إذ بلغت حينها ملياراً و133 مليون دولار.

وذكر أن القيمة الحالية، تُعتبر أعلى رقم مسجل لدى اتحاد مصدري منطقة إيجه منذ 80 عاماً.

ولفت البيان، إلى أن قيمة صادرات المنطقة خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مايو/أيار 2019، بلغت 5 مليارات و642 مليون دولار، بزيادة 2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2018.

وبلغ إجمالي صادرات تركيا في مايو/أيار الماضي، 16 ملياراً و813 مليون دولار، وهو "الرقم الأعلى في تاريخ البلاد على المستوى الشهري".