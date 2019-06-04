قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن بلاده ستواصل مقاومة الضغط الاقتصادي والسياسي الأمريكي.

وألقى خامنئي كلمة اليوم الثلاثاء في ذكرى المرشد السابق الخميني، مؤسس الجمهورية الإيرانية، في ضريح الخميني.

وقال "أمريكا لن تتمكن من حرمان طهران من قدراتها الصاروخية"، و"عرض ترمب التفاوض مع الزعماء الإيرانيين الحاليين لن يخدع طهران".

وأشار إلى أن"كل السياسات الأمريكية في العراق وسوريا ولبنان باءت بالفشل".

وقال خامنئي إن "الوقوف ومقاومة المطالب المفرطة للعدو والتنمر هو السبيل الوحيد لوقفه".

وأضاف أن "المقاومة لها تكلفة، لكن تكلفة الاستسلام للعدو أعلى".

وفي العام الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية وأعادت فرض العقوبات.

وقال وزير الخار جية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة مستعدة للتحدث مع إيران "دون شروط مسبقة".

وقالت إيران إنه يتعين على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق أولاً.

وعقب تشديد إدارة ترمب عقوباتها على إيران ومنعها من تصدير النفط للخارج بشكل تام، ردت إيران بتعليق العمل ببعض بنود الاتفاق النووي، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية لإرسال سفن حربية إلى المنطقة وسط تصاعد غير مسبوق للتوتر بين طهران وواشنطن.