قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، الثلاثاء، إن إسرائيل تتوقع بدء محادثات بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية خلال أسابيع.

وأشار إلى احتمال عقد هذه المحادثات في مجمع لقوات حفظ السلام تابع للأمم المتحدة في جنوب لبنان.

ولم يعلق لبنان بشأن ما إذا كان سيشارك في محادثات أو أي إطار زمني محتمل.

وترسل الولايات المتحدة مبعوثاً رفيع المستوى في مهام مكوكية بين لبنان وإسرائيل، لكنها لم تعلن أيضاً موعداً أو مكاناً، وقالت إنها مستعدة لمساعدة البلدين في تسوية النزاع.

والبلدان في حالة حرب رسمياً منذ عام 1948، ولطالما اختلفا بشأن ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط، وهي قضية برزت العقد الماضي عندما اكتُشفت مكامن ضخمة للغاز الطبيعي في المنطقة.