سياسة
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ترمب: سنبرم اتفاقاً تجارياً كبيراً جداً مع بريطانيا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقاً "تجارياً كبيراً جداً" مع المملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، موجهاً الشكر إلى رئيسة الوزراء البريطانية قائلاً إنه "يتعين عليها أن تبقى قليلاً" في منصبها.
ترمب: سنبرم اتفاقاً تجارياً كبيراً جداً مع بريطانيا
دونالد ترمب: ماي أدت عملاً رائعاً / Reuters
4 يونيو 2019

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقاً "تجارياً كبيراً جداً" مع المملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ووجه ترمب الشكر لماي لأدائها عملاً رائعاً، وقال إنه لا يعرف توقيت مغادرة ماي لمنصبها لكن يتعين عليها أن تبقى قليلاً، مضيفاً "دعونا نبرم هذا الاتفاق".

ويلتقي الرئيس الأمريكي وماي رجال أعمال بريطانيين وأمريكيين في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية لترمب إلى بريطانيا.

ويخوض ترمب الثلاثاء في قضايا سياسية، فيما يستعد آلاف المحتجين على زيارته للنزول إلى شوارع لندن، وسيناقش أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وينقل ترمب معه مطالب لبريطانيا أقرب حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، من بينها دعوات مبعوثيه إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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