أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقاً "تجارياً كبيراً جداً" مع المملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ووجه ترمب الشكر لماي لأدائها عملاً رائعاً، وقال إنه لا يعرف توقيت مغادرة ماي لمنصبها لكن يتعين عليها أن تبقى قليلاً، مضيفاً "دعونا نبرم هذا الاتفاق".

ويلتقي الرئيس الأمريكي وماي رجال أعمال بريطانيين وأمريكيين في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية لترمب إلى بريطانيا.

ويخوض ترمب الثلاثاء في قضايا سياسية، فيما يستعد آلاف المحتجين على زيارته للنزول إلى شوارع لندن، وسيناقش أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وينقل ترمب معه مطالب لبريطانيا أقرب حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، من بينها دعوات مبعوثيه إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي.