سياسة
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وزير الدفاع التركي يعلن تحييد 64 إرهابياً منذ 27 مايو/أيار
بلغ عدد الإرهابيين الذين تم تحيدهم منذ 27 مايو/أيار الماضي داخل تركيا وشمال العراق 67، حسب وزير الدفاع التركي الذي قال إن مكافحة الإرهاب مستمرة داخل تركيا، إضافة إلى عملية "المخلب" المتواصلة في شمال العراق.
وزير الدفاع التركي يعلن تحييد 64 إرهابياً منذ 27 مايو/أيار
أقار: بلغ عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم داخل البلاد وشمال العراق منذ 27 مايو/أيار 64 / AA
4 يونيو 2019

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن العمليات الأمنية داخل البلاد والغارات الجوية على شمال العراق أسفرت عن تحييد 64 إرهابياً منذ 27 مايو/أيار الماضي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على الوحدات التركية المتمركزة على الحدود مع العراق، الإثنين، برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية والجوية والبحرية.

وأوضح أقار أن مكافحة الإرهاب مستمرة داخل تركيا، إضافة إلى عملية "المخلب" المتواصلة خارج الحدود، في شمال العراق.

وأضاف "خلال الأيام السبعة الأخيرة تم تحييد 25 إرهابياً في العمليات ضد أهداف في شمال العراق، علاوة على 11 آخرين داخل تركيا".

وتابع قائلًا "وبذلك بلغ عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ 27 مايو 64".

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمال العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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