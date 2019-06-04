سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: لا تراجع عن صفقة منظومة S-400 الروسية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أنه لن يتراجع عن صفقة شراء منظومة S-400 الدفاعية الروسية، قائلاً في الوقت نفسه إن بلاده مستعدة لاتخاذ الخطوات المناسبة بخصوص شراء منظومة "باتريوت" الدفاعية الأمريكية، في حال توصلت إلى عرض جيد.
أردوغان: لا تراجع عن صفقة منظومة S-400 الروسية
أردوغان:  للأسف لم يأتنا عرض من الجانب الأمريكي بخصوص "باتريوت" / AA
4 يونيو 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده لن تتراجع عن صفقة شراء منظومة S-400 الدفاعية الروسية.

وأعرب الرئيس التركي، في تصريح بعد أدائه صلاة العيد في إسطنبول، عن استعداد بلاده لاتخاذ الخطوات المناسبة بخصوص شراء منظومة "باتريوت" الدفاعية الأمريكية، "إذا وصلنا عرض جيد على غرار العرض الروسي المتعلق بصواريخ S-400".

وأردف أردوغان "لكن للأسف لم يأتنا عرض من الجانب الأمريكي بخصوص "باتريوت"، وأساس الربح المتبادل في التجارة الدولية أمر ضروري لكل دولة، وفي حال عدم تحقق هذا الأمر فإننا لسنا مجبرين على شراء أي شيء".

وأكد قائلاً "لدينا اتفاقية أبرمناها (مع الجانب الروسي) ونحن مصممون عليها، ولا رجعة عن اتفاقية شراء منظومة S-400 الدفاعية".

وفي ما يتعلق بالأوضاع في إدلب السورية، قال أردوغان إن "تركيا تواصل مباحثاتها مع كل من له علاقة بخصوص سوريا وإدلب ومنبج وشرق الفرات والحزام المزمع. مواقفنا ثابتة وستبقى كذلك".

وبخصوص "عملية المخلب" التي تنفذها القوات التركية شمالي العراق، ضد منظمة PKK الإرهابية، أكد أردوغان أن "العملية مستمرة بحزم، ولا يوجد أي انحراف عن مسارها، وستتواصل حتى تحقيق أهدافها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us