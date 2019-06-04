قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده لن تتراجع عن صفقة شراء منظومة S-400 الدفاعية الروسية.

وأعرب الرئيس التركي، في تصريح بعد أدائه صلاة العيد في إسطنبول، عن استعداد بلاده لاتخاذ الخطوات المناسبة بخصوص شراء منظومة "باتريوت" الدفاعية الأمريكية، "إذا وصلنا عرض جيد على غرار العرض الروسي المتعلق بصواريخ S-400".

وأردف أردوغان "لكن للأسف لم يأتنا عرض من الجانب الأمريكي بخصوص "باتريوت"، وأساس الربح المتبادل في التجارة الدولية أمر ضروري لكل دولة، وفي حال عدم تحقق هذا الأمر فإننا لسنا مجبرين على شراء أي شيء".

وأكد قائلاً "لدينا اتفاقية أبرمناها (مع الجانب الروسي) ونحن مصممون عليها، ولا رجعة عن اتفاقية شراء منظومة S-400 الدفاعية".

وفي ما يتعلق بالأوضاع في إدلب السورية، قال أردوغان إن "تركيا تواصل مباحثاتها مع كل من له علاقة بخصوص سوريا وإدلب ومنبج وشرق الفرات والحزام المزمع. مواقفنا ثابتة وستبقى كذلك".

وبخصوص "عملية المخلب" التي تنفذها القوات التركية شمالي العراق، ضد منظمة PKK الإرهابية، أكد أردوغان أن "العملية مستمرة بحزم، ولا يوجد أي انحراف عن مسارها، وستتواصل حتى تحقيق أهدافها".