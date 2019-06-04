ارتفاع عدد قتلى محاولة فض اعتصام الخرطوم إلى 35، وضحايا النظام السوري في إدلب وصل عددهم إلى 231 قتيلاً.

الجديد على TRT عربي:

فض اعتصام السودان.. العسكر يتنصل من المسؤولية ودعوات دولية للتحقيق

تعرّف على العائلة التركية التي تعتني ببردة النبي محمد

شاهد !

كوشنر يشكّك في الحكم الذاتي لفلسطين

السودان.. ارتفاع عدد قتلى محاولة فض اعتصام الخرطوم إلى 35

ارتفع عدد قتلى فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم إلى 35، حسب لجنة أطباء السودان المركزية، التي أفادت بسقوط عدد كبير من الإصابات الحرجة. [الأناضول]

من جهته، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى "إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس العسكري". [TRT عربي]

بدورها، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير للعمل على إسقاط المجلس العسكري. وفي إطار تنظيم التصعيد الثوري السلمي، طالبت المحتجين بتتريس كل الشوارع بالعاصمة والأقاليم فوراً، والخروج في مسيرات سلمية ومواكب بالأحياء والمدن والقرى. [الأناضول]

إثر ذلك، قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقف عملية التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون تسعة أشهر. [

TRT عربي

]

مئات القتلى حصيلة هجمات النظام السوري على إدلب

قُتل 231 مدنياً في هجمات شنتها قوات النظام السوري وداعميه، على محافظة إدلب شمال غربي البلاد، خلال شهر مايو/أيار الماضي. وحسب معلومات الدفاع المدني السوري، تعرضت إدلب خلال الشهر الماضي لـ3 آلاف و901 غارة جوية، وتلقت 10 آلاف و285 قذيفة صاروخية. [TRT عربي]

في ذات السياق، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طالب روسيا والنظام السوري وإيران بوقف الهجوم على إدلب، مشيراً إلى أن العالم يراقب المذبحة الجارية هناك. وقال ترمب "أسمع أن روسيا وسوريا، وبدرجة أقل إيران، تشن قصفاً جهنميّاً على محافظة إدلب في سوريا، وتقتل دون تمييز عديداً من المدنيين الأبرياء". [الأناضول]