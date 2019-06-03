وصف عمدة لندن صادق خان، الإثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بأنه "المثال الأكثر فظاعة على تنامي تهديد اليمين المتطرف حول العالم".

وقال خان في بيان أصدره ردّاً على الانتقادات التي وجّهها ترمب إليه في مستهل زيارته لبريطانيا "دونالد ترمب يمثّل المثال الأكثر فظاعة على تنامي تهديد اليمين المتطرف حول العالم، ممَّا يعرِّض القيم الأساسية التي احتضنتها الديمقراطيات الليبرالية منذ أكثر من 70 عاماً للخطر".

وأضاف "يمثِّل صادق خان في المقابل القيم التقدمية في لندن وفي بلدنا". ورفض البيان انتقادات ترمب ووصفها بأنها "إهانات طفولية".

كان ترمب استهلّ زيارته الرسمية لبريطانيا، الإثنين، بانتقادات وجَّهها إلى خان، أول عمدة مسلم للندن، ووصفه بـ"الفاشل تماماً"، معتبراً أنه "بكل المقاييس، أدّى عملاً فظيعاً كعمدة للندن".

وأضاف ترمب في تغريدة عبر حسابه على تويتر "على خان التركيز على مكافحة الجريمة في مدينة لندن لا عليّ".

وفي مقال نشرته صحيفة بريطانية الأحد، قال خان إن ترمب يُعتبر "أحد أكثر الأمثلة الفاضحة على الخطر العالمي المتزايد لحركات اليمين المتطرف على الديمقراطيات الليبرالية".

ويُعتبر خان من أكثر المنتقدين لترمب، وسبق أن أعطى إذناً لإطلاق بالون ضخم ظهر فيه الرئيس الأمريكي في شكل رضيع يبكي، خلال زيارة أجراها ترمب للمملكة المتحدة العام الماضي.

ويخطّط المحتجُّون الرافضون لزيارة ترمب لاستخدام البالون ذاته خلال الزيارة الحالية التي تستغرق 3 أيام.

ويعتبر مناصرو خان أن ترمب "عنصري" بسبب هجومه على أول عمدة مسلم لمدينة لندن، وفق إعلام محلي.