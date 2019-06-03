سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ شهراً إضافياً
قالت رئاسة الجمهورية التونسية إن الرئيس قرر بعد التشاور مع كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر واحد.
الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ شهراً إضافياً
الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ شهراً إضافياً / AFP
3 يونيو 2019

قرّر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الإثنين، تمديد حال الطوارئ السارية في البلاد منذ 2015 لشهر إضافي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان "قرّر رئيس الجمهورية بعد التشاور مع كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر واحد ابتداءً من يوم 05 يونيو/حزيران".

وحض السبسي البرلمان التونسي في مارس/آذار الفائت على الإسراع في التصديق على مشروع قانون يخصّ حال الطوارئ قُدم للبرلمان للنظر فيه منذ يناير/كانون الثاني، لكنه وُوجِه بانتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني.

وتعلن حال الطوارئ في تونس استناداً إلى مرسوم صدر عام 1978.

ولا تزال حالة الطوارئ سارية في البلاد منذ 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس.

كذلك قُتل نحو 59 سائحاً ورجل أمن في هجومين منفصلين في العاصمة تونس وفي مدينة سوسة عام 2015 تبناهما تنظيم داعش الإرهابي.

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية مطلع أبريل/نيسان الفائت تعزيز الحماية العسكرية للحدود مع ليبيا عبر تكثيف المراقبة مع تأزم الوضع الأمني في طرابلس.

وتستمرّ المعارك في ضاحية طرابلس الجنوبية منذ شنّ المشير خليفة حفتر هجوماً على العاصمة الليبية في الرابع من أبريل/نيسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us