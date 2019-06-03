قرّر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الإثنين، تمديد حال الطوارئ السارية في البلاد منذ 2015 لشهر إضافي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان "قرّر رئيس الجمهورية بعد التشاور مع كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر واحد ابتداءً من يوم 05 يونيو/حزيران".

وحض السبسي البرلمان التونسي في مارس/آذار الفائت على الإسراع في التصديق على مشروع قانون يخصّ حال الطوارئ قُدم للبرلمان للنظر فيه منذ يناير/كانون الثاني، لكنه وُوجِه بانتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني.

وتعلن حال الطوارئ في تونس استناداً إلى مرسوم صدر عام 1978.

ولا تزال حالة الطوارئ سارية في البلاد منذ 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس.

كذلك قُتل نحو 59 سائحاً ورجل أمن في هجومين منفصلين في العاصمة تونس وفي مدينة سوسة عام 2015 تبناهما تنظيم داعش الإرهابي.

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية مطلع أبريل/نيسان الفائت تعزيز الحماية العسكرية للحدود مع ليبيا عبر تكثيف المراقبة مع تأزم الوضع الأمني في طرابلس.

وتستمرّ المعارك في ضاحية طرابلس الجنوبية منذ شنّ المشير خليفة حفتر هجوماً على العاصمة الليبية في الرابع من أبريل/نيسان.