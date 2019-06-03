دعا نائب إسرائيلي متدين، الإثنين، إلى حكم البلاد استناداً إلى التوراة، معتبراً أن القوانين الواردة في الكتاب المقدس "عادلة وأخلاقية وإنسانية".

وقال النائب بتسلئيل سموتريتش، وهو أحد زعماء اتحاد أحزاب اليمين المتشدد "أرغب في أن تدار دولة إسرائيل وعلى المدى الطويل وفقاً للتوراة" أو القانون اليهودي. وأضاف "هكذا يجب أن تكون، إنها دولة يهودية".

وسموتريتش عضو في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومي المنتهية ولايته، ويسعى إلى أن يصبح وزيراً للعدل في الحكومة الجديدة التي ستنبثق عن انتخابات 17 أيلول/سبتمبر المقبل، في حال كانت التشكيلة الوزارية مماثلة للتشكيلة الأخيرة.

وفي حديثه مع إذاعة "كان" الإسرائيلية قال سموتريتش إن مثل هذا التغيير"يمكن أن يحدث فقط عندما يريده الشعب اليهودي لا عندما أريده أنا".

وتابع عضو البرلمان قوله "الشعب اليهودي سيرغب به، وسيرى كيف أن قانون التوراة صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني".

وحصل اتحاد الاحزاب اليمينية على خمسة مقاعد في انتخابات 9 أبريل/نيسان، وأعلن سموتريتش استعداده للانضمام إلى ائتلاف نتنياهو الحكومي شريطة حصوله على حقيبة العدل.

وفشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي وتم التصويت على حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية جديدة موعدها 17 أيلول/سبتمبر المقبل.

وفي حديثه للإذاعة، أشار سموتريتش إلى أنه يتمنى أن "تعود إسرائيل لتدار كما كانت أيام الملك داوود والملك سليمان، أي وفقاً لقانون التوراة".

وأشار إلى أن الحكم الديني الذي يتصوره سيتماشى مع "الأوقات والتحديات والاقتصاد والطريقة التي يتصرف بها المجتمع في عام 2019".

وعقب المقابلة، ناشدت رئيسة حزب ميريتس اليساري، النائب العام عدم القبول بتعيين سموتريتش وزيراً للعدل.

وكتبت تامار زاندبرج "خطر حقيقي في أن تُستخدم وزارة العدل لتقويض الديمقراطية الإسرائيلية".