سياسة
2 دقيقة قراءة
صائب عريقات: كوشنر وفريق خطة السلام الأمريكية مستوطنون
قال القيادي الفلسطيني صائب عريقات، الإثنين، إن الفريق الأمريكي المشرف على إعداد خطة السلام "مستوطنون ويخططون لازدهار المستوطنين"، وأضاف "هذا الشخص كوشنر لا يكترث للفلسطينيين، وقد عزل نفسه عن أي دور في عملية السلام".
صائب عريقات: كوشنر وفريق خطة السلام الأمريكية مستوطنون
عريقات: مرة أخرى أدعو الأشقاء العرب لعدم الحديث مع هذه الفرقة من المستوطنين كوشنر وغرينبلات وفريدمان / AFP
3 يونيو 2019

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الإثنين، العرب إلى مقاطعة فريق الإدارة الأمريكية الذي يعمل على إنجاز خطة السلام المعروفة إعلامياً باسم صفقة القرن، ووصفه بأنه فريق من "المستوطنين".

وقال عريقات "مرة أخرى أدعو الأشقاء العرب لعدم الحديث مع هذه الفرقة من المستوطنين كوشنر وغرينبلات وفريدمان. ما يخططون له هو الازدهار للمستوطنين".

وكان عريقات يشير في تغريدته إلى جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وأحد مصممي خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط، التي لم يكشف عنها بعد، وجيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، وديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل.

وأضاف عريقات "هذا الشخص كوشنر لا يكترث للفلسطينيين، وقد عزل نفسه عن أي دور في عملية السلام".

وتأتي تصريحات عريقات بعد مقابلة لكوشنر بُثّت، الأحد، وقال فيها إن الفلسطينيين يستحقون "تقرير المصير"، لكنه لم يصل إلى حد تأييد إقامة دولة فلسطينية، وأبدى عدم تأكده من قدرتهم على حكم أنفسهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us