دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الإثنين، العرب إلى مقاطعة فريق الإدارة الأمريكية الذي يعمل على إنجاز خطة السلام المعروفة إعلامياً باسم صفقة القرن، ووصفه بأنه فريق من "المستوطنين".

وقال عريقات "مرة أخرى أدعو الأشقاء العرب لعدم الحديث مع هذه الفرقة من المستوطنين كوشنر وغرينبلات وفريدمان. ما يخططون له هو الازدهار للمستوطنين".

وكان عريقات يشير في تغريدته إلى جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وأحد مصممي خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط، التي لم يكشف عنها بعد، وجيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، وديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل.

وأضاف عريقات "هذا الشخص كوشنر لا يكترث للفلسطينيين، وقد عزل نفسه عن أي دور في عملية السلام".

وتأتي تصريحات عريقات بعد مقابلة لكوشنر بُثّت، الأحد، وقال فيها إن الفلسطينيين يستحقون "تقرير المصير"، لكنه لم يصل إلى حد تأييد إقامة دولة فلسطينية، وأبدى عدم تأكده من قدرتهم على حكم أنفسهم.