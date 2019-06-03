وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، إلى بريطانيا في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام، بعد تصريحات مدوية أدلى بها حول بريكست قد تساهم في تأجيج الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وتعيش بريطانيا أزمة في انتظار استقالة رئيسة حكومتها المحافظة تيريزا ماي خلال أيام، بعد فشلها في تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء حول بريكست.

ولم يتردد ترمب في التدخل في أزمة البلاد قبل وصوله، وانتقد الطريقة التي أدارت بها ماي المفاوضات مع المفوضية الأوروبية، وقام بتزكية وزير الخارجية السابق بوريس جونسون لتولي رئاسة الحكومة خلفاً لها.

من جهته، أدان زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن تصريحات ترمب، معتبراً أنها "تدخل غير مقبول في ديمقراطيتنا".

ووصف الرئيس الأمريكي، قبل أن تحط طائرته في لندن، رئيس بلدية المدينة صادق خان، بـ"الفاشل"، كاتباً "صادق خان الذي قام بعمل سيئ للغاية كرئيس لبلدية لندن، أدلى بتصريحات شريرة تتعلق بالرئيس الأمريكي"، معتبراً أنه يُستحسن أن يركز هذا "الفاشل" على مكافحة الجريمة في لندن.