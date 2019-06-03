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قطر تُعلن تحفظها على بياني القمّتين الخليجية والعربية في مكة، والجيش الأمريكي يُجري مناورات عسكرية في بحر العرب.

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قطر تتحفّظ على بياني القمتين الخليجية والعربية في مكة

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، تحفظ بلاده على بياني القمتين الخليجية والعربية في مكة المكرمة. [TRT عربي]

وقال آل ثاني في تصريحات لفضائية "التليفزيون العربي" إن "قطر تتحفظ على بيانَي القمتين العربية والخليجية، لأن بعض بنودهما يتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة"، وأضاف "كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران". [العربيالجديد]

وأشار إلى أن "بيانَي القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقاً، ولم يتم التشاور حولهما"، وتابع "قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية فلسطين والحرب في ليبيا واليمن". [العربيالجديد]

الجيش الأمريكي يُجري مناورات عسكرية في بحر العرب

أعلن الجيش الأمريكي، الأحد، إجراء مناورات بين حاملة الطائرات إبراهام لنكولن، وقاذفة قنابل من طراز B-52 في منطقة بحر العرب، رداً على تهديدات إيرانية. [TRTعربي]

جاء ذلك في بيان للقوات الجوية الأمريكية، قالت فيه إن المناورات شهدت تحليق مقاتلات من طراز FA-18 سوبر هورنيت، ومروحيات من طراز SH-60 وطائرات من طراز A-2 وجميعها تابعة لحاملة الطائرات إبراهام لنكولن مع قاذفة قنابل من طراز B-52. وذكر البيان أن القاذفة أجرت "عمليات محاكاة لهجمات" خلال التدريب الذي أُجرِيَ السبت. [TRTعربي]