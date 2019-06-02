قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الأحد، إن إيران تشترط على الولايات المتحدة "تغيير سلوكها" قبل الموافقة على التفاوض معها.

وأضاف "التغيير الشامل لسلوك الولايات المتحدة وأفعالها إزاء الأمة الإيرانية هو المعيار الذي سيؤخذ في الاعتبار" قبل الموافقة على إجراء أي مفاوضات معها.

وأكد موسوي في بيان أن بلاده لا تأخذ في الاعتبار "اللعب على الكلمات واستخدام لهجة جديدة من أجل التعبير عن أهداف سرية".

يأتي ذلك رداً على ما أبداه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقتٍ سابق، من استعداد واشنطن للتحاور مع طهران "دون شروط مسبقة".

لكن بومبيو أكد في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة "ستواصل جهودها لإنهاء الأنشطة الخبيثة لهذه الجمهورية الإسلامية"، في إشارة إلى عدم وجود نية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وعقب تشديد إدارة ترمب عقوباتها على إيران ومنعها من تصدير النفط إلى الخارج بشكل تام، ردت إيران بتعليق العمل ببعض بنود الاتفاق النووي، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى إرسال سفن حربية إلى المنطقة وسط تصاعد غير مسبوق للتوتر بين طهران وواشنطن.