يبدو أن اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر التي احتفى بها الجانبان وأثارت جدلاً واسعاً، على وشك الدخول في حيز التنفيذ.

فقد أعلن نائب الرئيس التنفيذي للشركة الإسرائيلية يوسي جفورا، الأحد، أن الشركة تأمل في بدء مبيعات الغاز الطبيعي إلى مصر في نهاية الشهر الجاري، وأوضح "نواصل الاختبارات الفنية للأنابيب كما هو مقرر، ونأمل بأن نستطيع تسليم الغاز لمصر تجارياً قبل نهاية يونيو/حزيران".

الاتفاق الذي وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979، واحتفى به الجانبان إلى الحد الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وصف توقيع الاتفاقية بـ"يوم العيد"، واعتبره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمثابة "إحراز هدف"، يطرح كثيراً من التساؤلات عن تفاصيل الصفقة، وعن المستفيد الحقيقي من تسجيل هذا "الهدف".

تفاصيل الاتفاقية المعلنة

تفيد الاتفاقية في تفاصيلها التي أعلنت في أبريل/نيسان عام 2018، بأن مصر سوف تستورد الغاز الطبيعي من إسرائيل، تحديداً من حقلي تمار ولوثيان البحريين، بقيمة 15 مليار دولار، ثم تعيد مصر تصديره بعد إسالته، وهو ما طرح تساؤلات حينها عن جدوى الاتفاقية بعد شروع مصر بالفعل في استخراج الغاز من حقل (ظُهر)، الأكبر في البحر المتوسط، وهو ما فسّره الرئيس المصري حينها بأن بلاده تسعى إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً في منطقة شرق المتوسط.

أبرمت الاتفاقية بين شركتي ديليك دريلينغ ونوبل إنيرجي الإسرائيليتين، وشركة دولفينوس المصرية الخاصة، على أن تلتزم إسرائيل تصدير الغاز بكمية إجمالية تقدر بنحو 64 مليار متر مكعب لمدة عشر سنوات منذ بدء تنفيذها.

تضمنت الاتفاقية أيضاً إسقاط الغرامة الكبرى التي قضت بها محكمة غرفة التجارة الدولية في جنيف على مصر بمبلغ1.7 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، عقب انهيار الاتفاقية السابقة وتوقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل عام 2012 بسبب هجمات متواصلة على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية.

شركات خاصة أم أذرع مخابراتية؟

بعد إعلان الاتفاقية وعلى الرغم من الاحتفاء بها حكومياً، تنصل منها الجانب المصري على المستوى الرسمي، إذ اكتفى بالتعليق في بيان مقتضب بأن "وزارة البترول ليس لديها أي تعليق بشأن مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص"، إذ قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حمدي عبد العزيز "مصر وضعت إطاراً تنظيمياً يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وفقاً لاشتراطات الجهاز التنظيمي لأنشطة السوق".

وكشف موقع مدى مصر في تحقيق أن "التأكيد المتكرر للمسؤولين المصريين عن كون الاتفاق مقتصراً على القطاع الخاص لا يمثل سوى نصف الحقيقة".

وأوضح التحقيق أن غالبية أسهم الشركات الخاصة القائمة على مشروع استيراد الغاز الإسرائيلي وإعادة تصديره، مملوكة بالفعل لجهاز المخابرات العامة المصرية، ومسجلة في عدة دول أوروبية تمنح ميزة الإعفاء الضريبي، والتهرب من أي مساءلة قانونية في المستقبل لما يمكن أن يؤول له المشروع، في إشارة للشركتين الرئيستين المتورطتين في الاتفاقية وهما شركة دولفينوس وشركة غاز الشرق.

أثبت التحقيق أيضاً، أن شركة غاز الشرق على وجه التحديد، تم تعيين رئيسها التنفيذي محمد شعيب ممثلاً عن جهاز المخابرات، وأن رئيس مجلس إدارة الشركة كان يشغل منصب نائب رئيس جهاز المخابرات.

بالنظر إلى تفاصيل الاتفاقية وأبعادها التي كشفها تحقيق مدى مصر، يمكن تكوين فكرة عن الطريقة التي يعيد بها النظام المصري تدوير ملفات الفساد المالي تماماً كما كان يحدث في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويفتح الطريق أمام المزيد من التدهور الاقتصادي والوطني لمصر في المستقبل، بعكس ما يتم الترويج له.

في أبريل/نيسان 2015 نشرت صحيفة المصري اليوم حواراً أجرته مع رجل الأعمال الهارب في حينها حسين سالم في منفاه الاختياري في إسبانيا التي هرب إليها، قبل أن تعلن الحكومة المصرية في 2016 التصالح معه وإسقاط جميع الأحكام الصادرة بحقه مقابل رده مبلغ خمسة مليارات ونصف مليار دولار، ونشرتها الصحيفة تحت عنوان "حسين سالم: كل مشروعاتي بتوجيه من المخابرات".

وفي المقابلة أجاب سالم عن سؤال "هل كان إنشاؤك لشركات الغاز بتكليف من المخابرات؟"، بالقول"نعم، كلفني الجهاز بتأسيس شركة الشرق للغاز لتصدير الغاز إلى الأردن، وتنازلت عن أسهمي في الشركة، وكل ما دفعته فيها للمخابرات دون مقابل وعن طيب خاطر، ثم كُلفت بتأسيس شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز لتصدير الغاز إلى إسرائيل".