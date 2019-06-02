أصدر المجلس الدستوري بالجزائر، الأحد، فتوى قانونية للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، لمواصلة مهامه رغم فشل مهمته في تنظيم انتخابات جديدة.

وفي وقت سابق، أعلن المجلس استحالة إجراء انتخابات كانت مقررة في 4 يوليو/تموز، دعا إليها بن صالح، ورفضتها المعارضة والحراك الشعبي.

وأشار المجلس الدستوري، في بيان له، إلى أنه اجتمع في 29 مايو/أيار الماضي للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه في 4 يوليو/تموز المقبل، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه.

واعتبر المجلس أن "الدستور أقرّ أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة، هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تُمكّن من تحقيق تطلعات الشعب السيد".

وأضاف أنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".

ويعد هذا البيان فتوى دستورية من المجلس بتمديد ولاية عبد القادر بن صالح، إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.

وبن صالح تولى منصب رئيس الجمهورية مؤقتاً في 9 أبريل/نيسان، خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية متواصلة.

وحسب المادة 102 من الدستور، فإن ولاية بن صالح هي 90 يوماً، تنتهي في 8 يوليو/تموز بانتخاب رئيس جمهورية جديد.

لكنّ فشل بن صالح في تنظيم هذا الموعد بسبب الرفض الشعبي، جعل البلاد تشهد جدلاً حول مصيره على رأس الدولة، لأن هذه الحالة غير منصوص عليها دستورياً، بشكل جعل المجلس الدستوري يصدر فتوى بقانونية تمديد فترة بن صالح.

وأوضح المجلس أن مهمة بن صالح تنتهي عندما يُنتخب رئيس جديد حفاظاً على المؤسسات الدستورية، كما جاء في بيانه.