أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترمب مستعدة للحوار مع طهران "دون شروط مسبقة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لبومبيو، الأحد، مع نظيره السويسري إيغناسيو كاسيس في مدينة بيلينزونا، جنوبي سويسرا، حسب وكالة أسوشيتيد برس.

وقال بومبيو "الولايات المتحدة مستعدة للدخول في أي حوارات مع طهران دون أي شروط مسبقة، كما أنها مستعدة للحوار مع المسؤولين الإيرانيين".

غيّر أنه في المقابل، شدد بومبيو على استمرار الجهود الأمريكية لتغيير ما سماه "الأنشطة الخبيثة" لطهران. ويزور بومبيو سويسرا ضمن جولة أوروبية بدأها الجمعة الماضية بألمانيا، وتشمل سويسرا وهولندا وبريطانيا.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتضاعف التوتر في الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "إبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.