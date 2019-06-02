سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الخارجية الأمريكي يبدي استعداد بلاده للحوار مع طهران دون شروط مسبقة
أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استعداد بلاده للحوار مع إيران دون شروط مسبقة، لكنه شدد على استمرار واشنطن في الضغط على طهران بهدف تغيير ما سماه "الأنشطة الخبيثة".
وزير الخارجية الأمريكي يبدي استعداد بلاده للحوار مع طهران دون شروط مسبقة
بومبيو: مستعدون للحوار مع طهران دون شروط مسبقة / AFP
2 يونيو 2019

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترمب مستعدة للحوار مع طهران "دون شروط مسبقة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لبومبيو، الأحد، مع نظيره السويسري إيغناسيو كاسيس في مدينة بيلينزونا، جنوبي سويسرا، حسب وكالة أسوشيتيد برس.

وقال بومبيو "الولايات المتحدة مستعدة للدخول في أي حوارات مع طهران دون أي شروط مسبقة، كما أنها مستعدة للحوار مع المسؤولين الإيرانيين".

غيّر أنه في المقابل، شدد بومبيو على استمرار الجهود الأمريكية لتغيير ما سماه "الأنشطة الخبيثة" لطهران. ويزور بومبيو سويسرا ضمن جولة أوروبية بدأها الجمعة الماضية بألمانيا، وتشمل سويسرا وهولندا وبريطانيا.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتضاعف التوتر في الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "إبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us