سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 2 يونيو/حزيران 2019
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خلاصات من TRT عربي: 2 يونيو/حزيران 2019
اتهامات للمجلس العسكري الانتقالي السوداني بفض الاعتصام بالقوة / Reuters
2 يونيو 2019

الرئيس الإيراني حسن روحاني يقول إن المحادثات مع واشنطن ممكنة إذا أظهرت الأخيرة "الاحترام"، وتجمع المهنيين السودانيين، يتهم المجلس العسكري بالتخطيط لفض الاعتصام بالقوة.

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    روحاني: المحادثات ممكنة إذا أظهرت واشنطن "الاحترام"

    قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إن إيران قد تجري محادثات إذا أظهرت الولايات المتحدة الاحترام، مؤكداً أن طهران لن تدخل في مفاوضات تحت ضغط. [رويترز]

    وأضاف روحاني "لقد أثبتنا خلال هذه الفترة، أننا لا نستسلم أمام القوى المتغطرسة والطامعة، وأننا أهل المنطق والتفاوض، فيما إذا جلسوا إلى طاولة المفاوضات باحترام تام وفي إطار القوانين الدولية، لا أن يصدروا الأوامر بالتفاوض، وفي هذه الحالة لن نتبعهم. [وكالة أنباء فارس]

    اتهامات للمجلس العسكري الانتقالي السوداني بفض الاعتصام بالقوة

    اتهم تجمع المهنيين السودانيين، السبت، المجلس العسكري الانتقالي بـ"التخطيط لفض الاعتصام" المتواصل أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم بـ"القوة والعنف المفرطين". [الأناضول]

    قالت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، إن "القادة العسكرين لا يفكرون إلا بإشعال العنف"، على خلفية إصابة 11 محتجاً بينهم 4 بالرصاص الحي السبت، في محيط مقر الجيش بالعاصمة الخرطوم. [الأناضول]

    أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو "حميدتي" السبت، أنهم يسعون لقيام دولة مدنية، معتبراً أنه يوجد مخطط لم يكشف تفاصيله ضد قوات الدعم السريع التي يقودها، المتهمة بالهجوم على معتصمين بالخرطوم. [الأناضول]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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