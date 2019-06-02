قُتل ثلاثة جنود سوريين وجرح سبعة في القصف الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف محافظة القنيطرة السورية فجر الأحد، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري.

وذكر المصدر أنه "في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق فجراً جدد العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي وقد أسفر العدوان عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة سبعة جنود آخرين بجراح إضافة إلى بعض الخسائر المادية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأحد، أنه قصف عدداً من الأهداف العسكرية في سوريا.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، إن الجيش قصف عدداً من "الأهداف العسكرية داخل سوريا"، ردّاً على "إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن باتجاه منطقة جبل الشيخ مساء السبت، من داخل الأراضي السورية".

وأضاف "‏سيواصل الجيش العمل بحزم ضد أي محاولة للمساس بمواطني إسرائيل".

وأرفق أدرعي بالبيان شريطاً مصوراً، قال إنه للاستهداف الإسرائيلي للأهداف العسكرية في سوريا.

ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن رصده لقذيفتي "هاون"، قال إنهما أطلقتا من الأراضي السورية، وسقطتا في هضبة الجولان المحتلة.