سياسة
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احتجاجات مناهضة لإسرائيل في ألمانيا وأخرى مؤيدة
شهدت برلين احتجاجات رفعت الأعلام الفلسطينية وطالبت بمقاطعة إسرائيل وفك الحصار عن غزة، بينما انطلقت تظاهرة أخرى شارك فيها سياسيون ألمان وأعضاء الجالية اليهودية، وانتشرت قوات الشرطة بشكل كثيف لمنع حدوث اشتباكات بين الجانبين.
احتجاجات مناهضة لإسرائيل في ألمانيا وأخرى مؤيدة
احتجاجات يوم القدس العالمي في برلين تطالب بمقاطعة إسرائيل وفك الحصار عن غزة / AFP
1 يونيو 2019

شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، احتجاجات مناهضة لإسرائيل وأخرى مؤيدة شارك فيها سياسيون ألمان وأعضاء بالجالية اليهودية.

فقد اجتذبت مسيرة القدس السنوية المناهضة لإسرائيل أكثر من 1000 مشارك، حملوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات "فلسطين ستولد من جديد" و "غزة حرة"، وطالبوا بمقاطعة إسرائيل.

أما المسيرة المؤيدة لإسرائيل فقد شارك فيها السفير الإسرائيلي في ألمانيا جيريمي إيسكاروف، والمسؤول الأمني الأعلى في برلين أندرياس غايسل.

وانتشرت قوات أمنية كثيفة لمنع حدوث أي اشتباكات بين الجانبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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