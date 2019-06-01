شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، احتجاجات مناهضة لإسرائيل وأخرى مؤيدة شارك فيها سياسيون ألمان وأعضاء بالجالية اليهودية.

فقد اجتذبت مسيرة القدس السنوية المناهضة لإسرائيل أكثر من 1000 مشارك، حملوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات "فلسطين ستولد من جديد" و "غزة حرة"، وطالبوا بمقاطعة إسرائيل.

أما المسيرة المؤيدة لإسرائيل فقد شارك فيها السفير الإسرائيلي في ألمانيا جيريمي إيسكاروف، والمسؤول الأمني الأعلى في برلين أندرياس غايسل.

وانتشرت قوات أمنية كثيفة لمنع حدوث أي اشتباكات بين الجانبين.