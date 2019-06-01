سياسة
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تركيا: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء انتهاك حقوقنا في المتوسط
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء انتهاك حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية شرقي المتوسط. وأشار الوزير إلى مواصلة تركيا أنشطة التنقيب عن الغاز والنفط على أراضيها وبمياه شرقي المتوسط.
تركيا: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء انتهاك حقوقنا في المتوسط
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي قال إن بلاده لا تطمع في الاستيلاء على حقوق أحد، إلا أنها لا تسمح لأحد بانتهاك حقوقها / AA
1 يونيو 2019

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي،فاتح دونماز، إن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء انتهاك حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية شرقي المتوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها دونماز، خلال مأدبة إفطار في ولاية قرقلر إيلي شمال غربي البلاد.

وأشار إلى مواصلة تركيا أنشطة التنقيب عن الغاز والنفط على أراضيها وبمياه شرقي المتوسط، مبيناً اعتزام أنقرة إرسال سفينة تنقيب ثانية بحلول يوليو/تموز المقبل.

ولفت الوزير إلى مواصلة سفينة الفاتح التركية أعمال التنقيب شرقي المتوسط.

وتابع "أولويتنا في أعمال التنقيب هي نيل بلادنا وجمهورية شمال قبرص التركية، حقوقهما بشكل كامل".

وشدد بهذا الخصوص قائلاً "لم ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء انتهاك حقوقنا وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية في شرقي المتوسط".

وأوضح دونماز أن تركيا لا تطمع في الاستيلاء على حقوق أحد، إلا أنها لا تسمح في الوقت ذاته، لأحد بانتهاك حقوقها.

وأردف "ما يهمنا هو تسخير مواردنا الطبيعية والباطنية في مناطقنا المرخصة، لخدمة ورفاه مواطنينا ونهضة بلادنا".

واستطرد "أطراف لها حسابات قذرة في البحر المتوسط يوجهون التهديدات إلى جمهورية قبرص الشمالية مستقوين بقوى ليست من المنطقة".

وقال محذّراً "ندعو هذه الأطراف إلى التراجع فوراً عن جنونهم، فتركيا ستواصل حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك".

واختتم الوزير التركي حديثه بتأكيد مواصلة بلاده مسيرها حتى تحقيق كل أهدافها وغاياتها التي حددتها لنفسها، والوصول إلى تركيا القوية ونيل الطاقة المستقلة.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت تركيا سفينة فاتح الوطنية، للقيام بأول عملية تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط بالمياه العميقة التابعة لها في مياه المتوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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