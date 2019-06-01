سياسة
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مقتل 416 مدنياً في سوريا خلال شهر مايو
لقي 416 مدنياً مصرعهم في سوريا خلال شهر مايو/أيار الماضي، بينهم 107 طفلاً و62 امرأة، وفقاً لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وأضاف التقرير أن من بينهم "269 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت روسيا 45 مدنياً".
مقتل 416 مدنياً في سوريا خلال شهر مايو
مقتل 416 مدنياً بينهم 107 طفلاً و62 امرأة خلال شهر مايو الماضي / AFP
1 يونيو 2019

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، السبت، مقتل نحو 416 مدنياً في سوريا خلال شهر مايو/أيار الماضي.

جاء ذلك في التقرير الشهري للشبكة، والذي سجّل "مقتل 416 مدنياً بينهم 107 طفلاً و62 امرأة". 

وأضاف التقرير أن من بينهم "269 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت روسيا 45 مدنياً بينهم 17 طفلاً و10 سيدات، وقتلت فصائل المعارضة ستة مدنيين".

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم PKK الإرهابي، رصد التقرير مقتل 21 مدنياً بينهم ستة أطفال، بينما قُتل شخص على يد قوات تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى مقتل 7 أشخاص بواسطة فصائل المعارضة السورية.

كما سجل التقرير مقتل 73 مدنياً على يد جهات مجهولة، ومقتل 14 شخصاً تحت التعذيب، 11 منهم على يد قوات النظام السوري، و2 على يد PKK الإرهابي.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل ألف و517 مدنياً في سوريا على يد الأطراف المتنازعة خلال النصف الأول من عام 2018 الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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