زادت الصين السبت الرسوم الجمركية على سلع أمريكية بقيمة مليارات الدولارات في وقت تستعد فيه للكشف عن قائمة سوداء للشركات الأجنبية "غير الموثوق بها".

وتستهدف الخطوة الصينية سلعاً أمريكية بقيمة 60 مليار دولار برسوم عقابية جديدة تتراوح نسبتها من 5 إلى 20% وتأتي للرد على رفع واشنطن الرسوم على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25%.

ويشير محللون إلى أن هدف القائمة السوداء للشركات "غير الموثوق بها"، هو معاقبة الشركات الأمريكية والأجنبية التي تقطع الإمدادات عن مجموعة الاتصالات العملاقة هواوي.

واستأنفت واشنطن وبكين معركة الرسوم بينهما في وقت سابق هذا الشهر بعدما انتهت المحادثات التجارية في الولايات المتحدة بدون اتفاق مع اتهام الجانب الأمريكي للمفاوضين الصينيين بالتنصل من التزامات سابقة.

وتبادل البلدان حتى الآن فرض رسوم جمركية على سلع بقيمة 360 مليار دولار.

وخلال الأسابيع الأخيرة، طغى قرار واشنطن إدراج هواوي الصينية على قائمتها السوداء جرّاء مخاوف أمنية، على حرب الرسوم بين البلدين.

وفي 16 مايو/أيار، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة هواوي على ما يسمى "قائمة الكيانات" لأسباب مرتبطة بالأمن القومي، وهو ما يعني منعها من الحصول على المكونات أميركية الصنع التي تحتاج إليها لمعداتها. لكنها منحتها لاحقاً مهلة 90 يوماً قبل بدء تطبيق الحظر.

وردت وزارة التجارة الصينية الجمعة بالإعلان أنها ستصدر من جهتها قائمة "كيانات غير موثوق بها" تفسخ عقودها التجارية وتتوقف عن إمداد الشركات الصينية.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أنها ستكشف قريباً عن تفاصيل الإجراءات التي ستتخذ بحق الشركات المدرجة على القائمة، مشيرة إلى أنه سيتم إدراج الشركات الأجنبية التي تفسخ العقود وتقطع الإمدادات أو تتخذ إجراءات تمييزية أخرى ضد الشركات الصينية.