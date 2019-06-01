سياسة
2 دقيقة قراءة
ظريف: مستعد لزيارة السعودية غداً إذا غيرت سياساتها
أبدى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف "استعداده لزيارة الرياض غداً إذا كانت مستعدة لتغيير سياساتها"، وأكد ظريف أن صفقة القرن سوف "تتحول إلى إفلاس القرن بسبب مقاومة الشعوب".
ظريف: مستعد لزيارة السعودية غداً إذا غيرت سياساتها
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف مستعد لزيارة الرياض إذا قامت بتغيير سياساتها / AA
1 يونيو 2019

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، استعداده لزيارة الرياض غداً "بشرط أن تقوم بتغيير سياساتها".

جاء ذلك في مقابلة خاصة لفضائية العالم الإيرانية، إذ أعلن انفتاح بلاده على جميع دول الخليج إلا أن "ثلاث دول خليجية اختارت طريقاً آخر"، مشيراً إلى الإمارات والسعودية والبحرين.

من جانبها، تستمر المملكة العربية السعودية في موقفها من إيران، الذي أكدته تصريحات وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إذ وجه اتهاماً إلى إيران "بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الإسلامية ونشر الطائفية"، خلال مؤتمر صحفي عقب اختتام الدورة الـ14 من القمة الإسلامية.

وأضاف ظريف "إيران ملتزمة السلم ما لم يفرض عليها الحرب"، مؤكداً أن بلاده "في ذروة قوتها في المنطقة" وهذا سبب الضغوط الأمريكية المفروضة على بلاده، التي رجعها إلى "القلق الأمريكي من قوة إيران".

وقال ظريف إن بلاده مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، على أن يتم ذلك "من خلال أعلى المستويات في البلاد"، وبشرط أساسي "أن يكون للحوار معنى، بالتزام الطرف الآخر ما تعهد به".

وحول خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن"، أوضح ظريف أنها "سوف تتحول إلى إفلاس القرن بسبب مقاومة الشعوب لها"، مؤكداً موقف بلاده الرافض لها تماماً.

تأتي تلك التصريحات في الوقت الذي يشهد تصاعداً في التوتر بين طهران وواشنطن، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة طائرات، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم استعدادات محتملة من إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية، وفقاً لمعلومات استخباراتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us