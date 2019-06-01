قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستنهي منح الهند معاملة تجارية تفضيلية في الخامس من يونيو/حزيران.

وكان ترمب أعلن اعتزامه استبعاد الهند من برنامج نظام الأفضليات المعمم في أوائل مارس/آذار.

وقال ترمب في بيان يوم الجمعة "رأيت أن الهند لم تؤكد للولايات المتحدة أنها ستوفر دخولاً عادلاً ومعقولاً لأسواقها".

وتعد الهند أكبر مستفيد في العالم من برنامج نظام الأفضليات المعمم الذي يسمح باستيراد تفضيلي معفىً من الرسوم لسلع من الهند تصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار.

وأثار المسؤولون الهنود احتمال زيادة رسوم الاستيراد على أكثر من 20 سلعة أمريكية إذا استبعد ترمب الهند من البرنامج.

وبعث 24 عضواً في الكونغرس الأمريكي برسالة إلى الإدارة في الثالث من مايو/أيار حثوا فيها على عدم استبعاد الهند من نظام الأفضليات المعمم.