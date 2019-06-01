سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 1 يونيو/حزيران 2019
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خلاصات من TRT عربي: 1 يونيو/حزيران 2019
وكالة الطاقة الذرية: طهران التزمت السقف المفروض على أنشطة منها مستوى تخصيب اليورانيوم / AFP
1 يونيو 2019

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن إيران ملتزمة اتفاق 2015 النووي. والخارجية التركية تؤكد أن الحديث عن تأجيل تسلّم منظومة S-400 غير صحيح.

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    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن إيران ملتزمة اتفاق 2015 النووي

    قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران مستمرة في الالتزام حدود قررها الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع قوى كبرى، على الرغم من تنامي مخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب والماء الثقيل. [TRT عربي]

    وفي تقرير سري ربع سنوي تم توزيعه على الدول الأعضاء، الجمعة، واطلعت عليه أسوشيتد برس قالت الوكالة إن إيران ملتزمة الحدود الرئيسية المقررة فيما تسمى "خطة العمل الشاملة المشتركة". [رويترز]

    ويعد هذا أول تقرير منذ أعلنت طهران زيادة إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب، ومنحت إيران الدول الموقعة على اتفاق 2015 مهلة 60 يوماً لعرض حوافز اقتصادية جديدة لتعويض البلاد عن الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق. [TRT عربي]

    الخارجية التركية تؤكد أن الحديث عن تأجيل تسلّم منظومة S-400 غير صحيح

    نفت وزارة الخارجية التركية، صحة التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن تركيا تدرس تأجيل تسلّم منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 بناءً على طلب أمريكي. [TRT عربي]

    وقال الناطق باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان الجمعة، إن "التقارير الإعلامية التي أشارت مؤخراً إلى أن تركيا تفكر في تأجيل تسلّم منظومة الدفاع الصاروخي S-400، بناءً على طلب أمريكي، لا تعكس الحقيقة". [الأناضول]

    وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب، بحثا في اتصال هاتفي جرى بينهما، الأربعاء، مقترح أنقرة تشكيل فريق عمل مشترك، لبحث هواجس واشنطن بخصوص إمكانية إلحاق منظومة S-400 على أنظمة مقاتلات F-35 من عدمه، وإجراءات عمل المنظومة مع حلف شمال الأطلسي "ناتو". [الأناضول]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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