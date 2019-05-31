بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، التطورات الأخيرة في منطقة إدلب السورية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، أن مجلس الأمن الروسي قلق من "تواصل القصف والهجمات".

وتشن قوات النظام وحلفائه حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانا.

وتتوزع 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب، لحماية وقف إطلاق النار، في إطار اتفاق أستانا.

وعلى صعيد آخر طالب رئيس الائتلاف السوري المعارض، عبد الرحمن مصطفى، المجتمع الدولي بـ"ممارسة كل الضغوط على روسيا"، لوقف الهجمات التي تتعرض لها محافظة إدلب، وإيقاف دعم موسكو لنظام الأسد.