سياسة
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بوتين يبحث ملف إدلب مع أعضاء مجلس الأمن الروسي
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، التطورات الأخيرة في منطقة إدلب السورية. وعلى صعيد آخر طالب رئيس الائتلاف السوري المعارض، عبد الرحمن مصطفى، المجتمع الدولي بـ"ممارسة كل الضغوط على روسيا"، لوقف الهجمات التي تتعرض لها إدلب.
بوتين يبحث ملف إدلب مع أعضاء مجلس الأمن الروسي
مجلس الأمن الروسي قلق من "تواصل القصف والهجمات" / AP
31 مايو 2019

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، التطورات الأخيرة في منطقة إدلب السورية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، أن مجلس الأمن الروسي قلق من "تواصل القصف والهجمات".

وتشن قوات النظام وحلفائه حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانا.

وتتوزع 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب، لحماية وقف إطلاق النار، في إطار اتفاق أستانا.

وعلى صعيد آخر طالب رئيس الائتلاف السوري المعارض، عبد الرحمن مصطفى، المجتمع الدولي بـ"ممارسة كل الضغوط على روسيا"، لوقف الهجمات التي تتعرض لها محافظة إدلب، وإيقاف دعم موسكو لنظام الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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