قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان إنه سيصف السلوك السيئ للصين في خطاب يلقيه يوم السبت، بما في ذلك ما وصفه بالعسكرة المفرطة لجزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي.

ويقول شاناهان إن تركيب الصين لممرات طويلة وصواريخ أرض جو على "البؤر الاستيطانية" يعد بمثابة "مبالغة" ويتجاوز التدابير الدفاعية.

وتحدث شاناهان إلى الصحفيين قبيل اجتماعه مع وزير الدفاع الصيني وي فنغ في مؤتمر حوار الأمن القومي لشانغري-لا.

وتؤكد تصريحاته العلاقات الأمريكية المتوترة مع الصين، إذ تشن إدارة ترمب حرباً تجارية مع بكين، وتفرض عقوبات على شركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا الصينية، وتوافق على بيع الأسلحة لتايوان.

ويقول البنتاغون إن شاناهان ووي ناقشا سبل بناء علاقات عسكرية أفضل.