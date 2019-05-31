سياسة
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توقيف 30 شخصاً في العاصمة الجزائرية قبل التظاهرة الأسبوعية ضد السلطة
أوقفت الشرطة الجزائرية العديد من المارة في العاصمة على مشارف ساحة البريد المركزي نقطة تجمع المحتجين ضد النظام أسبوعياً. وغادرت ثلاث عربات على الأقل مليئة بالموقوفين المكان قبيل الظهر باتجاه مراكز الأمن، وحلت محلها عربات أخرى.
توقيف 30 شخصاً في العاصمة الجزائرية قبل التظاهرة الأسبوعية ضد السلطة
تم توقيف نحو 30 شخصاً معظمهم من الشباب / AP
31 مايو 2019

أوقفت الشرطة الجزائرية، الجمعة، العديد من المارة في العاصمة على مشارف ساحة البريد المركزي نقطة تجمع المحتجين ضد النظام أسبوعياً، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتم توقيف نحو 30 شخصاً معظمهم من الشباب، دون سبب محدد من قبل عناصر شرطة باللباس المدني المنتشرين حول ساحة البريد المركزي.

وطلب الشرطيون بطاقات الهوية والهواتف من المعنيين قبل تفتيشهم وإدخالهم عربات الأمن. وغادرت ثلاث عربات على الأقل مليئة بالموقوفين المكان قبيل الظهر باتجاه مراكز الأمن، وحلت محلها عربات أخرى.

وبدا عدد المارة قليلاً في آخر جمعة من شهر رمضان. ويتظاهر الجزائريون منذ 22 فبراير/شباط كل جمعة في العاصمة الجزائرية للمطالبة بتغيير النظام السياسي.

وأوقفت الشرطة الجزائرية العديد من الأشخاص، الجمعة الماضية، في وسط العاصمة خاصة من يحملون لافتات أو أعلاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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