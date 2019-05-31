سياسة
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توجيه اتهامات في فرنسا إلى الشرطة بسبب العنف ضد السترات الصفراء
أعلنت فرنسا على لسان المدعي العام في باريس أن بعض عناصر الشرطة سيواجهون محاكمة بسبب عنف الشرطة أثناء احتجاجات السترات الصفراء، وسيحال بعض أفراد الشرطة إلى محكمة جنائية بحلول نهاية العام.
توجيه اتهامات في فرنسا إلى الشرطة بسبب العنف ضد السترات الصفراء
لم توجه تهم أولية إلى أي شرطي حتى الآن / AA
31 مايو 2019

قال المدعي العام في باريس ريمي هيتز إن بعض عناصر الشرطة سيواجهون محاكمة بسبب عنف الشرطة أثناء احتجاجات السترات الصفراء.

وفي مقابلة مع صحيفة لو باريزيان نشرت الجمعة، قال هيتز إنه فُتح 174 تحقيقاً مرتبطاً بقوات الأمن في باريس.

وقال "سيحال بعض أفراد الشرطة إلى محكمة جنائية بحلول نهاية العام".

وأشار هيتز إلى أن العديد من الحالات تتعلق باستخدام الشرطة للقذائف المطاطية، مضيفاً أنه لم توجه تهم أولية إلى أي شرطي حتى الآن.

وظهرت حركة السترات الصفراء في الخريف الماضي للمطالبة بتخفيض الضرائب المرتفعة ورفع الحد الأدنى للأجور. وجاء هذا الاسم من السترات الصفراء التي كان يرتديها العديد من المتظاهرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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