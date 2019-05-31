سياسة
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تركيا تستقبل 9 ملايين زائر أجنبي خلال الأشهر الـ4 الأولى من 2019
ارتفع عدد الزوار الأجانب القادمين إلى تركيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 12.22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. إذ بلغ عدد الزوار الأجانب الذين قدموا إلى تركيا خلال الفترة المذكورة 8 ملايين و735 ألفاً و268 زائراً.
تركيا تستقبل 9 ملايين زائر أجنبي خلال الأشهر الـ4 الأولى من 2019
حل الألمان في المرتبة الأولى على قائمة الدول التي قدِم منها السياح إلى تركيا / AA
31 مايو 2019

ارتفع عدد الزوار الأجانب القادمين إلى تركيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 12.22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب معطيات وزارة الثقافة والسياحة التركية، فإن عدد الزوار الأجانب الذي قدموا إلى تركيا خلال الفترة المذكورة بلغ 8 ملايين و735 ألفاً و268 زائراً.

وبلغ عدد السياح القادمين إلى تركيا خلال أبريل/نيسان الماضي ثلاثة ملايين و293 ألفاً و176 سائحاً، أي زيادة بنسبة 24.01% مقارنة بالشهر نفسه من 2018.

وحل الألمان في المرتبة الأولى على قائمة الدول التي قدِم منها السياح إلى تركيا، تلاهم البلغار في المرتبة الثانية، والروس في المرتبة الثالثة، ثم البريطانيون وتلاهم الجورجيون.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية أن عدد السياح القادمين إلى البلاد خلال 2018، من الأجانب والمغتربين الأتراك بلغ 46 مليوناً و112 ألفاً و592.

وتهدف تركيا لاستقطاب 70 مليون سائح إليها بحلول 2023، وجذب عوائد مالية من وراء القطاع السياحي بقيمة 70 مليار دولار.

مصدر:AA
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