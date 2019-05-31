سياسة
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ارتفاع الصادرات التركية خلال أبريل بنسبة 4.6%
سجلت الصادرات التركية خلال أبريل/نيسان الماضي زيادة بنسبة 4.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ بلغت قيمة الصادرات التركية في أبريل/نيسان الماضي 14 ملياراً و480 مليون دولار أمريكي.
ارتفاع الصادرات التركية خلال أبريل بنسبة 4.6%
بلغت قيمة الصادرات التركية في أبريل الماضي 14 ملياراً و480 مليون دولار أمريكي / AA
31 مايو 2019

سجلت الصادرات التركية خلال أبريل/نيسان الماضي زيادة بنسبة 4.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

جاء ذلك في معطيات نشرتها مؤسسة الإحصاء التركية، ووزارة التجارة، الجمعة.

وبلغت قيمة الصادرات التركية في أبريل الماضي 14 ملياراً و480 مليون دولار أمريكي، بزيادة 4.6% مقارنة بنفس الشهر من 2018.

وتراجعت الواردات خلال أبريل/نيسان، بنسبة 15.1% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 17 ملياراً و462 مليون دولار.

ووفقاً للمعطيات ذاتها، تراجع عجز التجارة الخارجية في تركيا الشهر الماضي، بنسبة 55.6%، ليصل إلى مليارين و982 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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