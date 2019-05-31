نفت وزارة الخارجية التركية، صحة التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن تركيا تدرس تأجيل تسلّم منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 بناءً على طلب أمريكي.

وقال الناطق باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان الجمعة، إن "التقارير الإعلامية التي أشارت مؤخراً إلى أن تركيا تفكر في تأجيل تسلّم منظومة الدفاع الصاروخي S-400، بناءً على طلب أمريكي، لا تعكس الحقيقة".

وأكد أقصوي أن إجراءات تسلّم تركيا منظومة S-400 من روسيا تسير وفقاً للخطة، ولفت إلى أن اقتراح تركيا على الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال قائماً.

وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب، بحثا في اتصال هاتفي جرى بينهما، الأربعاء، مقترح أنقرة تشكيل فريق عمل مشترك، لبحث هواجس واشنطن بخصوص إمكانية إلحاق منظومة S-400 على أنظمة مقاتلات F-35 من عدمه، وإجراءات عمل المنظومة مع حلف شمال الأطلسي "ناتو".

يشار إلى أن تركيا قررت، عام 2017، شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

وتشهد العلاقات التركية الأمريكية نوعاً من التوتر في الآونة الأخيرة، بسبب إقدام أنقرة على شراء منظومة S-400 الروسية، ومعارضة واشنطن لهذه الخطوة.