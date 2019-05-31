قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قدم له خريطة رسمية لوزارة الخارجية الأمريكية تم تحديثها لتشمل هضبة الجولان السورية المحتلة من قبل إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع موافقة الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه عقب فشل نتنياهو في تشكيل حكومة والبدء بإجراءات إعادة الانتخابات في البلاد.

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي بالقدس، الخميس، استعرض نتنياهو الخريطة التي قدمها له جاريد كوشنر صهر ترمب ومهندس خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط والمعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن".

وقالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو باستعراضه الخريطة في هذا الوقت يحاول التقليل من الفوضى السياسية التي تعم إسرائيل وتركيز الرأي العام على ما يعتبرها براعته السياسية وعلاقته الوثيقة مع ترمب التي مكّنته من الحصول على الاعتراف الأمريكي بضم الجولان التي استولت عليها إسرائيل عام 1967.

واعتُبر قرار ترمب الاعتراف بضم الجولان لإسرائيل بمثابة هدية لنتنياهو قبل فترة قصيرة من انتخابات الكنيست السابقة، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على تسليمه الخريطة في هذا التوقيت، إذ يُعتقد على نطاق واسع أن الرئيس الأمريكي يرغب في حكومة إسرائيلية قوية برئاسة نتنياهو لكي يتمكن من طرح صفقة القرن التي يتوقع أن يتأجل الإعلان عنها بسبب فشل نتنياهو في تشكيل حكومة وإعادة انتخابات الكنيست.